L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Antonio Pesenti, direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia ed Emergenze del Policlinico di Milano: «Due giorni di calo possono significare molte cose. Anche, semplicemente, che siamo in una fase dove i malati sono meno gravi. Oppure che la situazione è quantomeno stabile. Lo capiremo tra qualche giorno. Non abbiamo ancora statistiche, la mia è un’impressione. Ma vedo aumentare un po’ il numero dei 40-50enni. È come se in una prima fase il virus avesse selezionato prima i più fragili».