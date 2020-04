L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle denunce per inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Solo sabato, secondo i dati del Viminale, ci sono stati 229.104 controlli a persone e 87.364 ad attività commerciali, con 9.284 multe. In vista di Pasqua, i posti di blocco saranno dislocati un po’ ovunque. Parteciperanno anche elicotteri e droni per individuare chi dovesse approfittare delle coste deserte per gite in barca. Gli accertamenti sulle autocertificazioni di chi proverà a giustificare l’uscita con falsi motivi di lavoro o di urgenze familiari, saranno svolti effettuando riscontri anche nei giorni successivi al controllo.