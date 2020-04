L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla riunione tra comitato scientifico e governo. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha affermato: «Dovremo cominciare a pensare alla fase 2, ma solo se questi numeri si confermano». Secondo il comitato scientifico, fase 2 non vuol dire riaprire senza criterio, ma cominciare a riflettere su come mantenere bassa la diffusione della malattia. Oggi è prevista una nuova riunione tra comitato e governo per tracciare il percorso dal 13 aprile.