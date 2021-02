La battaglia per i diritti tv in Serie A non è ancora finita, giovedì ci sarà l’ultimo atto e si capirà chi trasmetterà i match del massimo campionato italiano nelle prossime stagioni.

Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera” si va verso la svolta storica, ovvero assegnare l’intero pacchetto partite all’emittente streaming Dazn, che ha avanzato una proposta da 840 milioni di euro. Sky ha risposto con un’offerta più bassa, di 750 milioni di euro, a cui potrebbe aggiungere altri 50 milioni per il canale Ott della Lega Calcio.