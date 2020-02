Caos a Venezia, dove Joe Tacopina, patron dei lagunari potrebbe lasciare la società al termine della stagione. L’imprenditore italo americano cambierà da subito ruolo nell’organigramma degli arancioneroverdi, infatti diventerà presidente onorario. L’edizione odierna del “Corriere del Veneto”, fa il punto della situazione in casa Venezia. Tacopina nominerà a breve un presidente ad interim che traghetterà la società fino al termine della stagione. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Sarà uno dei soci fondatori attuali che stanno tenendo in piedi il Venezia. Lo decideremo nei prossimi tempi. Quello che posso garantire è che, qualsiasi cosa accadrà, a luglio non verrà meno la continuità aziendale». Sì, perchè il Venezia continua a cercare soci e non è affatto da escludere che a luglio ci sia una cessione societaria. Quel che pare importante, nel frattempo, è che per tutta l’attuale stagione non ci saranno scossoni. E che la squadra potrà dormire sonni tranquilli relativamente alla solidità del club di viale Ancona. Dietro le quinte, nel frattempo, proseguono le trattative per una cessione o comunque per un ingresso forte in società, in particolare con gruppi esteri con cui stanno dialogando i soci del Venezia. «A dicembre c’era un gruppo che sembrava poter entrare a far parte del nostro team, ma non siamo riusciti a concludere: il calcio italiano è molto difficile. Abbiamo una città fantastica, ma anche la Sampdoria non riesce a vendere la società, da tre anni Ferrero sta trattando. Continuiamo a parlare, me compreso, con potenziali investitori. Ma la società è solida, abbiamo appena ricapitalizzato e abbiamo messo in questi anni 30 milioni di dollari nel progetto. Non è un addio né un arrivederci, perché nei fatti non cambierà nulla: il gruppo dirigente dopo tutto il tempo e il denaro investito, voleva dare un segnale».