«Io sono mancino puro, gioco sia terzino che come esterno di centrocampo. Sono a disposizione del mister in tutti i ruoli della fascia sinistra. Una volta mi hanno impiegato come terzo di difesa, poi ho sempre giocato da esterno». Queste le parole di Niccolò Corrado, nuovo terzino del Palermo, in conferenza stampa.