«Miei modelli di riferimento? In passato ho guardato anche il palermo e mi ispiro anche a Grosso, così come Balzaretti. Come vivo la concorrenza in questi giorni? Sicuramente in questa squadra ci sono 23 titolari e ognuno si deve giocare il proprio post. Il mister deve fare le sue scelte, poi vedremo cosa succederà». Queste le parole di Niccolò Corrado, nuovo terzino del Palermo, in conferenza stampa.