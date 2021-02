Il professore Giorgio Palù, virologo e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha parlato nel corso di un’intervista concessa al “Corriere della Sera”. Ecco le sue parole:

«Se terremo a bada il virus nei prossimi due/tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia. Le infezioni respiratorie raggiungono il picco in inverno e in primavera-estate si mitigano». Come fare? «Spingendo sulle vaccinazioni e rinunciando per qualche altra settimana ad attenuazione di colori e tentazioni di riaperture».