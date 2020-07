Il ricercatore Alberto Zangrillo è un fiume in piena per l’emergenza Coronavirus, infatti il ricercatore è da molti giorni che lancia appelli invitando gli italiani a ricominciare a vivere e non farsi condizionare dalla paura. Di seguito le sue parole ai microfoni di “In Onda” su La7: “Agli italiani va detta la verità: riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca…Altrimenti Conte tra due anni dovrà chiedere 800 miliardi in Europa”. Clicca qui per il video