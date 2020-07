Ecco qui di seguito le parole di Alberto Zangrillo in collegamento con “In Onda”. Il professore ha attaccato i ‘virologi-star’: «La vaccinoterapia è fondamentale in mille circostanze. Quando si discute di obbligo o non obbligo è perché la politica si fa prendere la mano. Io ho lottato contro la terapia stamina e tutte le bufale che periodicamente in Italia sorgono dal nulla. Sono un amante della medicina ortodossa e delle evidenze. Mi sono ritagliato questo ruolo inusuale, altrimenti ero solo il povero medico di Berlusconi, perché ho detto la verità. Avendo vissuto la malattia nella forma più aspra e dolente, mi sono indispettito quando qualcuno che aveva avuto solo la fortuna di confrontarsi con una provetta si permetteva di confutare quello che affermavamo. Ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi e questi sono veramente pericolosi».