Secondo una dichiarazione rilasciata oggi dalla Commissione sanitaria municipale, Wuhan, focolaio originario della pandemia di Coronavirus, non ha fatto registrare nessun nuovo caso asintomatico per la prima volta dall’inizio della crisi sanitaria. La città ha condotto oltre 60 mila test dell’acido nucleico nella giornata di ieri, senza rintracciare nessun nuovo caso di positività al virus. Wuhan ha iniziato una campagna di test a tappeto il 14 maggio, per espandere i test dell’acido nucleico al fine di conoscere meglio il numero di casi asintomatici o persone che non mostrano sintomi chiari nonostante siano infettate dal virus.