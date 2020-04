Continua l’emergenza Coronavirus, ma non tutti rispettano le norme previste dal Dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, un ragazzo siciliano voleva rientrare in Sicilia ad Agrigento, il giovane proviene da Venezia, ma è stato denunciato dalla nonna. Decisione che ha scatenato una violenta lite familiare. Venuta a conoscenza del ritorno dal Veneto del nipote, la donna ha chiesto spiegazioni al padre del ragazzo che ha protestato. Attirati dal trambusto, i vicini hanno contattato la polizia e agli agenti la donna ha spiegato le motivazioni del litigio aggiungendo anche che “il ragazzo non deve scendere perché potrebbe avere il coronavirus. Questo il motivo per cui mi sono arrabbiata”.