Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Sono 2.197 i nuovi contagi rispetto al report regionale delle 17 di ieri sera. Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 277.331, gli attualmente positivi sono 92.176. Le vittime del virus sono in totale 7.157, sempre rispetto al report delle 17 di ieri i morti per Covid sono stati 19.