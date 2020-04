Come riportato da “La Repubblica” in Valle D’Aosta è scattato l’obbligo di mascherine e guanti per fare la spesa. In tanti le indossavano già, ma non tutti le avevano perché esaurite o difficili da trovare. Adesso però le mascherine, così come i guanti, in Valle d’Aosta diventano obbligatorie: per andare al supermercato, nei negozi ancora aperti, o nei mercati sono diventate indispensabili. Lo ha deciso il presidente della giunta regionale valdostana, Renzo Testolin, con un’ordinanza che ha efficacia da ieri, sabato 4 aprile. Le nuove disposizioni prevedono addirittura la chiusura dei mercati all’aperto o al chiuso, a meno che non ci siano precise condizioni: la perimetrazione, un unico varco di accesso separato da quello d’uscita, la sorveglianza pubblica o privata delle distanze sociali (un metro), e l’uso obbligatorio “sia per venditori sia per compratori di guanti monouso, mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca”.