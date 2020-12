Coronavirus: un'infermiera modenese è la prima vaccinata italiana

Elena Baraldi, infermiera modenese di 30 anni, è la italiana ad essersi vaccinata al coronavirus. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, la donna è stata vaccinata appunto perché è un’infermiera in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Di seguito le sue parole: «Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito. Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi. Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale non ho avuto dubbi e sono contenta di essermi vaccinata, sia per proteggere me stessa sia per non diventare un veicolo di contagio verso pazienti, amici e familiari».