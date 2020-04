Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Dal Sindaco di Gualdo Tadino in Umbria, arriva una proposta interessante per i cittadini. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero”, Massimiliano Presciutti, primo cittadino del comune umbro, avrebbe invitato i cittadini a segnalare i trasgressori delle norme con delle foto o dei video in cui ovviamente non seguono le direttive del dpcm. Di seguito le parole di Presciutti pubblicate in un post sulla propria pagina Facebook: “Mandatemi foto e video di chi non rispetta le regole, vi garantisco l’anonimato e poi, insieme alle forze dell’ordine, provvederemo a sanzionarli. Se continuiamo a fare i cretini questa quarantena forse continuerà fino ad agosto”.