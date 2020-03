Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Mercoledì è sbarcata una nave da crociera a Civitavecchia con 2181 turisti. Secondo quanto riporta un comunicato della Regione Lazio, tre sono risultati positivi al Covid-19 e adesso sono in quarantena in un hotel del quartiere Prati. Il timore è che il loro arrivo possa causare un nuovo focolaio di contagio nel centro della capitale.