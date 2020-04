Sono le parole di Filippo Tortu, recordman italiano dei 100 metri, parlando a “LaPresse” di chi è in prima linea in questa emergenza. Di seguito le sue parole: “Sono a disposizione di tutti, mettendo la vita degli altri anche davanti alla loro. Una medaglia sarebbe troppo poco, il mio ringraziamento va a tutti quelli che sono in prima linea. Rinviare le olimpiadi senza dubbio è stata la scelta corretta da parte del Cio, anche se c’era qualcuno che non era d’accordo. Io lo ero ancora prima dell’annuncio ufficiale. Da atleta mi dispiace e non poco, ma cerco sempre di prendere il lato positivo delle cose: vuol dire che avrò un anno in più per prepararmi”.