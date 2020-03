Due donne sono state denunciate ad Arena, in provincia di Vibo Valentia per l’inosservanza del decreto del Governo e dell’ordinanza del presidente della Regione Calabria recanti le misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Secondo quanto riporta “Strettoweb.com” donna e nipote, provenienti nei giorni scorsi dalla Lombardia, non hanno ottemperato alla quarantena obbligatoria dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico. Entrambe le donne nella serata di domenica sono state notate in un ristorante del luogo a festeggiare la giornata dell’8 marzo dedicata alle donne.