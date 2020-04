L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Ilsiracusano.com” un 47enne di Siracusa appena tornato dalle Bahamas non si è messo in quarantena e ha denunciato alla questura lo smarrimento di un documento. L’uomo quindi ha trasgredito le regole ed è stato denunciato.