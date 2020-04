Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, anche molti volti noti sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi, secondo quanto riporta “Tpi.it” c’è anche il ministro israeliano Yaakov Litzman. La positività del ministro è sembrata quasi un castigo divino, dato che aveva parlato della pandemia come una punizione per gli omosessuali.