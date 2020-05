Finalmente è tornato a casa Santo Musotto, uomo originario di Agrigento, che era rimasto bloccato in Toscana senza poter più tornare in Sicilia vista la pandemia di Coronavirus. L’uomo era andato a Prato a febbraio a trovare la figlia reduce da un intervento chirurgico. Di seguito il suo racconto ai microfoni del “Giornale di Sicilia”: “Dopo il decreto del governo, che imponeva a tutti gli italiani di restare a casa – spiega – è iniziato l’incubo. Hanno cancellato tre voli da Firenze e Pisa e poi hanno chiuso gli aeroporti. Nei giorni successivi, però, ho avuto necessità di rientrare perché mio figlio ha riaperto la cartoleria e mia moglie ha bisogno di assistenza. Ho scritto alla protezione civile, alla Regione, al prefetto, al sindaco, ad alcuni deputati e non mi ha mai risposto nessuno. Disperato ho inviato una Pec alla polizia aeroportuale di Pisa, solo in questo modo si è sbloccata la situazione