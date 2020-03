«Il Paese è in stato di shock. I miei compagni di squadra non hanno nemmeno il coraggio di visitare i loro familiari più anziani. Non sappiamo cosa accadrà. Stiamo aspettando le decisioni della Lega». Queste le parole di Jeremy Toljan, terzino del Sassuolo, che ha parlato della situazione Coronavirus in Italia a “Sky Deutschland”.