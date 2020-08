Il Cts sta valutando nuove norme restrittive e nuovi controlli per contrastare l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Tgcom24” il comitato tecnico scientifico starebbe pensando a tamponi rapidi in aeroporto per tutti i passeggeri che provengono da paesi a rischio.

I paesi sarebbero: Spagna, Grecia, Croazia e Malta.