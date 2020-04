Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, si è trasferito in Inghilterra a dicembre del 2019 insieme alla fidanzata, anche lei di Termini Imerese. Entrambi avevano trovato lavoro a Londra e stavano bene. Poi tutto è cambiato per l’emergenza Covid/19. Allora hanno deciso di fare le valige e ritornare a casa, nella loro amata terra, la Sicilia. Arrivati a Termini Imerese giorno 1 aprile si sono autodenunciati mettendosi in quarantena volontaria. Da procedura il giovane si è sottoposto a tampone. Il risultato è arrivato solo ieri a tarda sera: positivo al Coronavirus. Il ragazzo è asintomatico e si trova nella casa dei suoi genitori a Termini Imerese. Complessivamente salgono a cinque le persone di Termini Imerese trovate positive al Coronavirus. Una di queste -ricordiamo- il giovane Andrea Minà è guarito, un’altra invece è morta (si tratta di un anziano) mentre, ad oggi i positivi in città restano tre.