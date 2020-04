Fatih Terim ha sconfitto il Covid-19. Nel corso di una diretta Instagram sul suo profilo ufficiale, l’allenatore del Galatasaray – che in Italia ha guidato Fiorentina e Milan – come riportata Skysport, ha infatti annunciato di essere risultato negativo al Coronavirus nell’ultimo test effettuato nelle scorse ore, 15 giorni dopo le dimissioni da un ospedale di Istanbul, dove era stato ricoverato per una settimana perché ammalato di Covid-19. Rientrato nella sua abitazione in Turchia, Terim, 66 anni, aveva proseguito la convalescenza in isolamento casalingo: adesso l’annuncio della completa guarigione, avvenuto attraverso i social, stesso mezzo utilizzato dall’allenatore turco per annunciare, lo scorso 23 marzo, la positività al Covid-19. Un virus che adesso, il tecnico ha definitivamente sconfitto.