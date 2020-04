Secondo quanto riportato da “Fanpage”, approfittando del bel tempo ieri, 25 aprile, dei ragazzi di Taranto hanno organizzato una partita di calcetto in un campo alla periferia della città ma sono stati sorpresi dalla polizia e multati per inosservanza delle norme in materia di prevenzione Coronavirus. La partita, hanno raccontato dalla questura, è stata giocata al cospetto di spettatori in uno dei tanti campetti fra Talsano e Tramontone: il pattugliamento del territorio ha permesso di intervenire tempestivamente. Nel momento in cui si sono presentate le Volanti, i calciatori hanno cercato di dileguarsi fuggendo tra le stradine dei palazzi vicini: cinque di loro sono stati intercettati, identificati e sanzionati.