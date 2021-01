Stando ai dati aggiornati a venerdì 15 gennaio, il totale delle persone vaccinate in Italia supera il milione. L’importante traguardo è stato comunicato dal premier Giuseppe Conte tramite social: “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid-19.

Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia”.





Persone vaccinate regione per regione

Osservando la piattaforma messa a disposizione del Ministero della Salute (dati aggiornati alle 23.41 del 14 gennaio) per monitorare l’andamento della campagna vaccinale emerge che è stato somministrato il 69% delle dosi Pfizer attualmente consegnate sul territorio nazionale. Numeri che permettono al paese di rimanere primo nell’Unione Europea e sesto al mondo per numero di dosi iniettate.

Queste comprendono le 9.750 arrivate il 27 dicembre per il V-day europeo, le 469.950 giunte dal 30 dicembre all’1 gennaio, il terzo carico da 438.750 arrivato in Italia dal 5 al 7 gennaio 2021 e il quarto giunto l’11 e 12 gennaio comprendente 488.475 dosi.

Non tutte le regioni stanno però procedendo con la stessa velocità e in alcuni territori la percentuale di cittadini vaccinati rispetto alle dosi disponibili è inferiore al 50%. La regione più virtuosa tenendo conto del rapporto tra antidoti somministrati e a disposizione è la Campania, che ha già iniettato il 92,4% dei sieri consegnati. Seguono poi il Veneto con il 78,4%, l’Umbria con il 78,0%, l’Emilia-Romagna con il 76,2% e la Toscana con il 75,4%. I territori che invece risultano essere più indietro con le somministrazioni sono la Calabria, che dall’avvio della campagna vaccinale ha iniettato 15.460 dosi sulle 39.280 presenti (39,4%) e la Basilicata che ne ha effettuati il 47,4%.

Queste le percentuali delle altre regioni in ordine alfabetico:

Abruzzo 73,4%

Friuli Venezia-Giulia 69,4%

Lazio 65,6%

Liguria 58,7%

Lombardia 61,3%

Marche 72,4%

Molise 58,2%

Provincia Autonoma di Bolzano 55,1%

Provincia Autonoma di Trento 54,0%

Piemonte 70,4%

Puglia 67,4%

Sardegna 60,0%

Sicilia 67,2%

Valle d’Aosta 73,4%