“Cioè ragazzi, tutto mi doveva succedere ma no che una moglie mi chiami per chiedermi se può fare sesso con suo marito camionista che viaggia per lavoro. Mi sono fermato qualche secondo in silenzio e perplesso. Poi ho risposto: signora, se lo tenga stretto che di questi tempi questo le passa il convento”. Questo è il simpatico messaggio pubblicato su Facebook dal Sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, che ha raccontato un episodio che lo ha visto coinvolto. In basso il post in questione.