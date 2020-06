Galeotta è stata una festa per i 18 anni di un ragazzo. Tra gli invitati presenti molti studenti del Labriola. Una serata tranquilla con poche decine di invitati, ma rispettando le regole. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, dopo essere stati ad una festa per i 18 anni di un ragazzo, uno degli invitati, un maturando, ha avuto sintomi riconducibili al Covid-19, come tosse e febbre. Il ragazzo, assieme alla sua famiglia, si reca al Cotugno, dove viene sottoposto al tampone, che dà esito positivo. “L’esame – fanno sapere dall’ufficio scolastico regionale – sarà garantito a tutti, viene solo differito, e comunque chi è negativo lo può fare secondo il calendario degli esami”.