La coppia di coniugi cinesi che è stata il primo caso di contagio in Italia, ricoverata all’Inmi Spallanzani di Roma e dimessa dalla struttura a metà marzo, ha donato all’Inmi 40 mila dollari per contribuire alla ricerca sul coronavirus. Lo riporta “Repubblica.it”, che fa sapere come la coppia abbia voluto ringraziare con questo gesto l’equipe medica che li ha curati.