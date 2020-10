Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto nel corso dell’informativa alla Camera.

Ecco quanto riportato da “Repubblica.it”: “Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate dopo la subdola e repentina impennata della curva”.





«L’indice Rt di contagio ha raggiunto la soglia critica di 1,5. Il numero dei positivi è cresciuto in modo preoccupante ed è difficoltoso tracciare le catene di trasmissione, come sta avvenendo in molti Paesi europei come testimoniato ieri dal presidente Macron e la cancelliera Merkel”.