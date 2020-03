La Francia comincia ad avere paura del Coronavirus. La gara di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund verrà disputata a porte chiuse, ma potrebbe presto adeguarsi tutto lo sport francese. Nel calcio sono già state annunciate a porte chiuse le gare Lione-Reims e la gara di Ligue 2, Sochaux-Chambly in programma venerdì, per sabato invece è già deciso di far giocare a porte chiuse Montpellier-Marsiglia. Nel rugby è stata rinviata anche la gara Francia-Irlanda, nel basket annullata la trasferta delle ragazze del Gazelles Montpellier che sarebbero dovute andare in Russia per i quarti di finale di EuroLeague. Sospese anche le finali di hockey. Rinviata una partita del massimo campionato di pallamano maschile, la Lega basket adotta il porte chiuse, sia per il campionato che per gli impegni internazionali. E la Federazione di sci nordico ha cancellato tre eventi in programma a marzo. Anche la Federcalcio soppesa la possibilità di giocare le prossime partite dei campioni del Mondo di Deschamps senza tifosi. Mentre la finale di coppa di Lega, all’ultima edizione, tra Psg e Lione prevista il 4 aprile potrebbe slittare.