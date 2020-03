La Spagna si prepara a mettere in campo nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronaviurs. Il governo di Madrid ha ordinato la chiusura degli hotel, fatta eccezione per quelli messi a disposizione dei servizi sanitari. In Spagna si fa sempre più complicata anche la gestione dell’emergenza sanitaria, tanto che il gruppo di lavoro di bioetica della Società spagnola di medicina intensiva, critica e unità coronarie invita i medici a scegliere chi curare. In caso di situazioni di crisi come quella che si sta vivendo con il Coronavirus, devono essere privilegiate le persone ricoverate in terapia intensiva con più possibilità di sopravvivenza. “Ammettere un ingresso può significare negarne uno a un’altra persona che potrebbe beneficiarne di più, quindi è necessario evitare il criterio dell’accesso in base agli arrivi”, si legge nelle raccomandazioni del documento redatto dal gruppo di lavoro. A rendere noto questo report è El Mundo.