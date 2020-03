La Spagna supera i 1.000 morti a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute, sottolineando inoltre che le persone contagiate in tutto il Paese sono quasi 20mila, per l’esattezza 19.980, ovvero il 2.833 in più rispetto a ieri, con un incremento del 16,5%. I decessi, invece, sono cresciuti di 235, superando così quota mille. I pazienti in terapia intensiva in Spagna sono poco più di 1.100.