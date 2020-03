Nuovo record negativo per la Spagna, che si conferma il secondo paese europeo dopo l’Italia per numero di contagi da Coronavirus, che hanno raggiunto quota 78.797 . Sale anche il bilancio dei decessi, ben 838 in 24 ore, con una nuova impennata in un solo giorno, al di sopra degli 832 riportati sabato. In totale, 6.528 persone hanno finora perso la vita nel Paese iberico.