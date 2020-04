Come riportato da “Repubblica.it” il sindaco del Comune di Sauze d’Oulx chiede l’intervento dell’esercito per servizi di vigilanza nell’emergenza Covid-19. Il sindaco, Mauro Meneguzzi, ha inviato oggi una richiesta formale al prefetto di Torino, Claudio Palomba, e al governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

“Mi permetto – scrive Meneguzzi – di segnalare la nostra preoccupazione, soprattutto perché siamo il Comune dell’Alta Valle di Susa con il maggior numero di positività al Covid-19 e quasi 40 persone in quarantena obbligatoria domiciliare. Comprendo la voglia di scappare dai centri urbani e rifugiarsi nella seconda casa in montagna, ma ciò non è accettabile. Tutti gli sforzi del nostro Comune, dove da quattro giorni non si rilevano nuove positività, non può essere vanificato dall’arrivo di persone esterne”.