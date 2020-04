Come riportato da “ModenaToday” è stata denunciata a Modena una 47enne, in quanto positiva al virus è uscita in bicicletta. La donna che nonostante dovesse osservare la quarantena al proprio domicilio perché positiva al Covid-19, è stata sorpresa in bicicletta per strada dalla Polizia locale di Modena. Per le persone positive permane infatti il divieto assoluto di mobilità dal luogo di quarantena fino a quando non possono più costituire motivo di diffusione del virus; cioè l’isolamento obbligatorio può aver termine solo quando il paziente è dichiarato clinicamente guarito dall’autorità sanitaria competente.“