L’edizione online de “La Repubblica” ha analizzato la situazione relativa alla scuola in Sicilia.

I bambini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia potranno tornare a scuola. Una settimana di didattica a distanza, intanto, per il ciclo della primaria e delle medie, mentre per la metà degli studenti delle superiori lezioni in presenza soltanto dal primo febbraio. Si è conclusa la riunione della task force regionale sulla questione scuole.





La parola d’ordine rimane “prudenza”, anche se i dati illustrati relativi ai contagi nelle scuola si mantengono bassi, attorno all’1-1,15 per cento. Secondo le decisioni prese al tavolo della task force, dunque, da lunedì i bambini dei nidi e dell’infanzia potranno tornare a scuola. Per la primaria e le media da lunedì al 17 gennaio sarà prevista la dad, per ritornare in presenza dal 18 gennaio, sempre che l’andamento dei contagi lo consenta. Per i ragazzi delle scuole superiori, invece, si continua con la dad, prevista del resto dalla zona arancione, per provare a tornare a scuola, sempre per metà della popolazione scolastica, oltre 100mila ragazzi, dal primo febbraio.