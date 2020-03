“Il 95% della gente in Sicilia rimane a casa, non va in giro, il picco dei contagi del Coronavirus dovrebbe arrivare entro la metà di aprile”. Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a Sky Tg24, dove ha anche sottolineato le difficoltà economiche dei suoi cittadini. “Due settimane di inattività hanno messo in sofferenza una società fatta di lavoratori precari e di gente che la mattina deve portare a casa 30-50 euro. Dobbiamo consentire alle persone di potere mettere qualcosa a tavola, soffrono tutti i lavoratori dipendenti, le imprese ma soprattutto chi non ha niente e vive delle attività del quotidiano: abbiamo il dovere di disinnescare questa bomba, per fortuna in Sicilia non c’è sta alcuna azione di violenza, a parte due-tre episodi”, ha precisato.

Coronavirus Sicilia, il governatore Musumeci: “Picco forse entro metà aprile”