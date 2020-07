Oggi in Sicilia gli attuali positivi al coronavirus, sono 206, proprio come ieri (casi totali 3.215). Dato immutato, dunque, dopo due giorni di incrementi; aumenti che avevano indotto il governatore Nello Musumeci a ventilare misure restrittive. E crescono i tamponi processati: 3.022. Sono 29 i ricoverati con sintomi, 2 in terapia intensiva e 165 in isolamento domiciliare.