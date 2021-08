Oggi, 30 Luglio, in Sicilia 4 morti, 222 guariti e 901 nuovi casi positivi al Coronavirus su 20.610 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,37% dei tamponi. Era dal 6 maggio, quasi 3 mesi fa, che in Sicilia non si registrava un numero così elevato di nuovi casi giornalieri.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 242.960 persone su 1.994.863 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,17%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,21 persone per ogni positivo.