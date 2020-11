Anche oggi arriva il consueto bollettino. Sono in tutto 1.138 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore con 49 morti.

Netto calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono scesi a 226, 15 in meno rispetto a ieri. In netto calo anche i ricoverati complessivi che sono 216 in meno (1773). I 1.138 positivi sono stati rilevati su 8.602 tamponi (e il rapporto tra positivi e test effettuati è del 13,22%, in linea comunque con gli ultimi giorni.





Con le 49 vittime di ieri, il numero complessivo di morti siciliani dall’inizio della pandemia è di 1.555. Il totale dei positivi siciliani è di 40.624, ma il 95,6% (38.851) è asintomatico e in isolamento domiciliare. Altissimo il numero di guariti nelle ultime 24 ore con 949 persone che si sono finalmente liberate del covid.