La Sicilia accelera sulle vaccinazioni e prova a guardare con ottimismo alla prossima estate, sperando che molti siciliani abbiano già fatto il vaccino contro il covid-19.

"Abbiamo messo su un sistema in grado di fare un gran numero di vaccini – dice Renato Costa, commissario ad acta per l'emergenza Covid a Palermo, a "Gds.it" – abbiamo degli hub vaccinali importanti come quello della Fiera del Mediterraneo e contiamo addirittura di eseguire 10 mila vaccini al giorno. Dobbiamo solo sapere quanti vaccini abbiamo.





Estate salva? Potremmo arrivare alla stagione estiva con un numero importante di soggetti immuni ed essere vicini a quell’immunità di gregge tanto auspicata”.

