Come si legge su “Repubblica.it” arriva l’accordo fra Anci e Regione sulle misure anti-Covid per le spiagge libere: con una decisione portata in giunta dall’assessore al Territorio Toto Cordaro e da quello alla Salute Ruggero Razza, Palazzo d’Orléans preleva 2,5 milioni dal fondo sanitario per destinarli ai Comuni. Serviranno per finanziare – come elenca la delibera – “cartellonistica, acquisto di dpi, igienizzanti, dispenser e attività di sanificazione”, insomma tutte le attività che non attengono strettamente ai controlli. “I controlli in senso stretto – specifica Cordaro – spettano alle forze dell’ordine. Ai Comuni spetta una vigilanza in senso lato, per la quale la Regione finanzia il 50 per cento della spesa”.