L’emergenza Coronavirus si sta cominciando ad attenuare in Italia, i nuovi contagi sono in calo e già si pensa alla fase 2. Infatti secondo quanto riporta “Tgcom24” il rientro sarà graduale e la fase 2 sarà divisa in 2 passaggi, il primo riguardante l’apertura delle piccole attività produttive, mentre il secondo è basato su un rimodulamento delle misure restrittive per spostamenti e uscite. Questo è quanto emerso dall’incontro tra il premier Conte e i tecnici, la linea da seguire sarà quella della gradualità e prudenza nelle riaperture.