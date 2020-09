Si aggravano le condizioni di Silvio Berlusconi, risultato positivo al Covid-19 nella giornata del 2 settembre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera” l’ex premier 83enne ora è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è in terapia intensiva, ma sono in corso accertamenti per difficoltà respiratorie.

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha detto ad Agorà Rai, su Rai3: «Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. La mattinata è iniziata un po’ male. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19».