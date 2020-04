Seconda vittima di Coronavirus a Bagheria. Come riporta “Palermotoday.it”, si tratta di un 73enne. Nei giorni scorsi era venuto a mancare anche un ospite di 72 anni della casa di cura di Villafrati: “Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – si legge in una nota – a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino, in rappresentanza di tutto il Consiglio comunale abbracciano le famiglie delle vittime. Siamo vicini al dolore della famiglia ed esprimiamo sentite condoglianze – dice Tripoli – è dolorosissimo non poter abbracciare per l’ultima volta il proprio caro, dargli un ultimo saluto, accompagnarlo nell’ultimo viaggio. Ancora di più, per questo, invito tutti i cittadini a rispettare tutte le disposizioni per il contenimento del coronavirus”.“