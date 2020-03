“A virus sconfitto, andranno accertate le responsabilità di chi ha fatto e non ha fatto”così Matteo Salvini si scaglia contro il Premier Giuseppe Conte e il governo chiarendo che una volta passata l’emergenza sanitaria del Covid-19, l’obiettivo della Lega e far cadere l’Esecutivo per avviare una nuova fase di lotta contro la crisi economica. “Noi siamo pronti a collaborare, Prima battiamo il mostro, poi se mi chiede se l’attuale governo sarà quello giusto per guidare la ricostruzione la mia risposta è no”, ha dichiarato infatti l’ex ministro dell’Interno intervenendo nel corso del trasmissione televisiva Piazzapulita