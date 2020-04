Come riportato da “LaSicilia” il proprietario di una pizzeria a Salemi, comune da cui non si può entrare e uscire per l’ordinanza sul coronavirus, è stato multato e obbligato a chiudere il locale perchè oltre alle consegne a domicilio, continuava a garantire il servizio di pizzeria da asporto. I carabinieri dicono che creava: «un serio pericolo per le persone che si vedevano costrette ad aspettare il proprio turno fuori di casa». I militari dell’Arma hanno identificato e sanzionato anche alcuni avventori che erano in attesa per l’acquisto di pizze.